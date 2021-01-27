報道提到，證監會指，會向變更營業地點的持牌公司或個人作出查詢，了解對方是否仍需要牌照。金管局則表示，會定期關注行業從業者和市場發展情況，是金融中心的普遍做法。而財庫局則指，無參與任何有關經濟場所變動的調查。金發局則沒有回覆。

報道引述基金經理指，儘管證監會以往亦會與離港的基金聯繫，查詢有關牌照資格變動的行為並不罕見，但對於其他部門機構的電話查詢及其詢問的語氣則並不常見，更是前所未有。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

外匯基金全年賺1978億元 歷來第三多

傳國藥牽頭財團擬私有化 中國中藥升6.7%

羅兵咸：去年中國併購金額增三成 私募併購創新高

內地三大指數上漲 上證收升3點

維達：高端產品將是發展重點 有信心提升市佔率

【有片:埋身擊】美聯儲料維持利率不變 黃金、白銀兌美元或下試低位

【有片：選股王】康師傅表現搶鏡 升穿下跌通道頂部

蘋果據報致力增加中國以外地區的iPhone和iPad產量

【有片：金匯測市王】中紐簽定升級版貿易協議 紐元後市睇高一線

林達控股前執董廖金龍在港受襲

君實生物澄清：無商討發行或配售股份

中科生物遭美國裁木製產品反傾銷 保證金費率54.43%

港股升65點 阿里匯控領升 吉利挫近4%藍籌最弱