港財金機構據報向撤離本港金融專才查問離開原因
文章日期：2021年1月27日 16:53
據《金融時報》引述三名消息人士指，《港版國安法》落實後，證監會、金管局、財庫局，及金發局曾致電一些已離開香港，改為落戶在新加坡或東京等的基金經理及銀行家。報道引述收到電話的基金經理指，直接收到該些機構的電話是前所未有及並不尋常，更指談話中要求他們談及離開香港的原因、完整的決策過程及時機的關鍵等。
報道提到，證監會指，會向變更營業地點的持牌公司或個人作出查詢，了解對方是否仍需要牌照。金管局則表示，會定期關注行業從業者和市場發展情況，是金融中心的普遍做法。而財庫局則指，無參與任何有關經濟場所變動的調查。金發局則沒有回覆。
報道引述基金經理指，儘管證監會以往亦會與離港的基金聯繫，查詢有關牌照資格變動的行為並不罕見，但對於其他部門機構的電話查詢及其詢問的語氣則並不常見，更是前所未有。
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