外匯基金全年賺1978億元 歷來第三多
文章日期：2021年1月27日 16:38
金管局公布外匯基金去年表現，2020年度投資收益為1978億元，僅次於2017年及2019年，為歷來第三佳的表現。
全年計，香港股票投資收益40億元，其他股票投資收益690億元，債券投資收益925億元，非港元資產外匯估值上調96億元，其他投資收益為227億元。
單計第四季，外匯基金錄得1070億元收益，為歷來第三高的單季收益，主要由其他股票投資收益545億元帶動，香港股票投資亦有收益239億元。債券投資收益93億元，非港元資產外匯估值上調193億元，第三季其他投資估值變動收益為284億元。
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