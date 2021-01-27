傳國藥牽頭財團擬私有化 中國中藥升6.7%
文章日期：2021年1月27日 16:06
路透社引述消息人士報道，國藥牽頭財團擬私有化中國中藥（0570），對後者估值33億美元（約為257.4億港元），計劃收購價每股5.1元，較過去一個月平均價3.83元有約33%溢價。中國中藥今日下午停牌，停牌前報4.3元，升6.7%。
報道稱，財團由中國中藥母公司國藥牽頭，另外兩名大股東平保（2318）及中國中藥董事總經理王曉春均有參與。報道稱，私有化或是考慮到疫情下中藥股估值均向上，但中國中藥一直被低估，因此財團有意將其退市後再於內地交易所上市，以爭取更高估值。
報道指出，去年全年中國中藥僅錄得2%升幅，市盈率也僅有9倍，低於同行水平。中國中藥、國藥及王曉春對報道不予置評。
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