報道稱，財團由中國中藥母公司國藥牽頭，另外兩名大股東平保（2318）及中國中藥董事總經理王曉春均有參與。報道稱，私有化或是考慮到疫情下中藥股估值均向上，但中國中藥一直被低估，因此財團有意將其退市後再於內地交易所上市，以爭取更高估值。

報道指出，去年全年中國中藥僅錄得2%升幅，市盈率也僅有9倍，低於同行水平。中國中藥、國藥及王曉春對報道不予置評。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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