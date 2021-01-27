報告指出，併購交易數量按年增11%，海外併購雖然受疫情影響而繼續下跌，但國內私募股權基金併購活動活躍度大增。全年私募併購交易金額達到3324億美元（約為2.59萬億港元），為歷史新高，其中較受PE青睞的板塊包括高科技、工業、金融服務、消費品和醫療健康行業等。

羅兵咸永道中國內地及香港交易服務主管合伙人陳宣統表示，去年私募股權基金普遍面臨退出壓力，令年內出現大量併購交易退出（M&A exit）以及上市退出（IPO exit）。他表示，雖然受到疫情影響，但私募上市退出仍然活躍，主要是因為內地資本市場能夠支持較高的估值，證券市場亦存在監管利好。

羅兵咸永道亞太區交易服務主管合伙人鮑德暐預計，受私募、國有基金等投資者推動，今年中國併購交易宗數整體有望錄增長，但交易金額的趨勢則取決於政府是否仍會繼續入市。他表示，國內IPO市場繼續火熱，高資產價格亦將推動併購活動。此外，他預計，即使今年經濟略有回暖，多數企業仍會面對困境，重組也將帶來更多併購活動。

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