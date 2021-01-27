深證成指午後於15350點至15430點區間上落，全日收報15413點，升61點或0.4%，成交額5268億元。兩市成交額合共9230億元。

創板指午後維持升勢，全日收報3281點，升22點或0.7%，成交額1824億元。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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