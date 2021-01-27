內地三大指數上漲 上證收升3點
文章日期：2021年1月27日 15:05
內地股市午後好淡爭持。上證綜指午後於3570點水平上落，全日收報3573點，升3點或0.11%，成交額3962億元人民幣(下同)。
深證成指午後於15350點至15430點區間上落，全日收報15413點，升61點或0.4%，成交額5268億元。兩市成交額合共9230億元。
創板指午後維持升勢，全日收報3281點，升22點或0.7%，成交額1824億元。
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