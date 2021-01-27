她又指，木漿價格近日由低位反彈，令部分小型企業需要加價應對，不過維達有一定庫存，有能力管理原材料價格變動，加上產品持續高端化，高毛利產品佔比更高，未來會再觀察原材料價格走勢。新產品方面，李潔琳指出，去年高端化產品已佔整體銷售約三成，比例按年上升，亦是未來數年的重點，各地均有新品規劃但不便透露，價格會視乎市場走勢而定。

去年各地爆發疫情，李潔琳表示，集團營運上獲取疫情防控經驗，雖然各地有零星爆發，但對產能未有很大影響，亦有應對計劃以備不時之需。集團去年積極配合防控推出產品，例如口罩、酒精濕紙巾，對今年表現審慎樂觀，雖然仍有一定挑戰，但集團過去數年投資高端化產品，有能力應對挑戰。

維達主席李朝旺表示，疫情令生活用紙消費升級，市民加強衛生意識，亦有助個人護理服務發展，去年高端化策略及女性衛生巾產品發展達預期，有信心今年再創新高。

記者：蕭嘉聰

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