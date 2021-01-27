科技股有沽壓，美團（3690）跌2%，微盟（2013）跌逾3%，半導體華虹（1347）跌6%。不過，阿里巴巴（9988）與被美國禁止投資制裁的股份做好，阿里、中海油（0883）、中移動（0941）升逾3%。

雖然大市沽壓較大，港交所（0388）升近1%。汽車、新能源股受壓，比亞迪股份（1211）、吉利（0175）跌近4%，信義光能（0968）跌逾4%，龍源（0916）跌6%。生物科技、消費股亦有沽壓。中資金融股支持大市表現，招行（3968）、郵儲行（1658）升2%、3%；太保（2601）升3%。

康師傅（0322）今早表現搶鏡，升逾半成，創兩個多月新高。市場預計康師傅去年純利超過原先預期，並憧憬產品高端化可以推動增長。中金指，康師傅去年下半年飲料業務表現亮眼，今年有望延續較快增長，而去年下半年重新推出方便麵產品湯大師反應正面，預計今年進一步擴大，可以抵消高基數及成本高漲的壓力。該行維持維持康師傅買入評級，目標價18.2元。

股價方面，康師傅去年8月升至16元後反覆調整，直到去年12月才喘定；今年以來反覆上升，今早升穿下跌通道頂部，扭轉跌勢。回調料於14元有支持，短線向上有望先試15元阻力。

劉思明

投資版副主編