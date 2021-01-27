蘋果據報致力增加中國以外地區的iPhone和iPad產量
文章日期：2021年1月27日 12:46
美國總統拜登上場，惟中美關係仍存不確定性。《日本經濟新聞》引述消息人士報道，蘋果公司正在增加中國以外地區iPhone、iPad和其他產品的產量，以分散風險。
據報，越南有望最早於今年中啟動iPad的生產，蘋果同時增加印度的iPhone產量，印度的iPhone 12有望最早於本季度投產。
此外，蘋果也擴大在智能揚聲器、耳機、電腦在東南亞的產能，令其生產多元化及分散化。蘋果未就報道作出回應。
報道引述一位供應鏈經理指，雖然美國有新總統上任，惟中美關係未因此轉趨緩和，蘋果和不少科技公司都希望擁有在中國以外的產能。
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