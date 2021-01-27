據報，越南有望最早於今年中啟動iPad的生產，蘋果同時增加印度的iPhone產量，印度的iPhone 12有望最早於本季度投產。

此外，蘋果也擴大在智能揚聲器、耳機、電腦在東南亞的產能，令其生產多元化及分散化。蘋果未就報道作出回應。

報道引述一位供應鏈經理指，雖然美國有新總統上任，惟中美關係未因此轉趨緩和，蘋果和不少科技公司都希望擁有在中國以外的產能。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

君實生物澄清：無商討發行或配售股份

中科生物遭美國裁木製產品反傾銷 保證金費率54.43%

港股升65點 阿里匯控領升 吉利挫近4%藍籌最弱

菲律賓終止與中交建集團780億機場改建項目

內地股市個別發展 上證半日跌1點

政府發售25億美元綠色債券