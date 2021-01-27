公告指，據廖金龍所知，香港警方目前正在調查該事件。林達控股譴責暴力行為，並將為廖金龍提供協助，並協助香港警方對事件進行調查。

林達控股自2020年8月3日起停牌，將繼續暫停買賣。林達控股停牌前報0.043元。

林達控股近年風波頗多，公司前主要股東溫家瓏及陳臻瑞在2018年11月向中國生物製藥（1177）創始人兼首席執行長謝炳售股。謝氏正式入主，將公司變身金融股，曾投資醫療衛生及旅遊基金，又與正大資管、太平人壽保險及太平保利投資等簽戰略合作框架協議。

不過，謝炳突然在2020年2月無交待理由下辭任，事件更導致公司債務違約。其後公司指在同年二月底收到其辭任電郵，電郵中謝氏指，董事會在他及幾位董事不知情及存在意見及立場分歧的情況下已強行通過委任黃文強及李昌輝為公司執董及獨立非執董，又以代價3000萬元收購Ambre Investing Inc. 51%權益。謝氏藉辭職以表達明確反對意見並認為行動暴露了公司的企業管治存在重大隱患。

其後公司管理層大執位，而今次受襲的廖金龍則在事年發行後的2020年8月獲公司由獨立非執行董事調任為執行董事，公司則面臨清盤重組等問題。

林達控股又更新有關其貴陽酒店涉嫌遭黎達曉挪用的最新情況。集團在1月26日獲觀山湖區分局通知，受案辦理。公司與中國律師進行討論，以進一步採取必要和適當的補救措施。

記者：方楚茵

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