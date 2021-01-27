美國國際貿易委員會本月22日裁定，美國的一個行業受到從中國進口的該等產品的損害，該等產品被美國商務部確定存在補貼和在美國以低於公允價值出售。

集團旗下全資附屬公司，福建省漳平木村林產被裁定其出口至美國之木製品之加權平均傾銷率及補貼率分别為44.6%及20.56%，商務部將指示美國海關和邊境保護局將向集團產品之進口商收取費率合共為54.43%之保證金。

中科生物半日收報0.132元，跌5.04%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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