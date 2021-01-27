中科生物遭美國裁木製產品反傾銷 保證金費率54.43%
文章日期：2021年1月27日 12:25
中科生物（1237）公布，根據美國國際貿易委員會的肯定性裁定，商務部將對從中國進口的木線條和木製產品發出反傾銷和反補貼稅令。美國海關和邊境保護局將向中科生物相關產品的進口商收取總計54.43%的現金存款。
美國國際貿易委員會本月22日裁定，美國的一個行業受到從中國進口的該等產品的損害，該等產品被美國商務部確定存在補貼和在美國以低於公允價值出售。
集團旗下全資附屬公司，福建省漳平木村林產被裁定其出口至美國之木製品之加權平均傾銷率及補貼率分别為44.6%及20.56%，商務部將指示美國海關和邊境保護局將向集團產品之進口商收取費率合共為54.43%之保證金。
中科生物半日收報0.132元，跌5.04%。
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