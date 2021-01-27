阿里巴巴（9988）半日向上，升3.31%，收報261.8元，貢獻恒指44點；其次為匯控（0005），升1.3%，收報42.75元，推高大市28點。

昨日回吐的騰訊（0700）未扭轉劣勢，收報717元，跌0.21%；美團（3690）收報371.2元，跌1.95%；小米（1810）收報30元，跌1.32%；京東（9618）收報370.4元，跌3.04%。麥格理唱好京東健康（6618），半日收報168.3元，跌1.69%。

石油股向上，中石化（0386）升1.06%，收報3.8元；中石油（0857）升2.49%，收報2.47元；中海油（0883）升4.61%，收報7.95元，為表現最好藍籌。

內銀股有支持，工行（1398）升1.79%，收報5.12元；交行（3328）升0.93%，收報4.35元；中行（3988）升1.12%，收報2.72元；建行（0939）升0.83%，收報6.11元。郵儲銀行（1658）一度創上市新高，高見5.66元，收報5.53元，升2.98%。

車股續回吐，吉利（0175）跌3.74%，收報32.15元，是跌幅最大的藍籌。比亞迪（1211）收報251.4元，跌3.83%；華晨中國（1114）收報6.08元，跌2.72%；廣汽集團（2238）收報7.62元，跌1.3%；東風（0489）收報8.27元，跌1.9%；長城汽車（2333）收報26.35元，跌6.06%。

中教控股（0839） 先舊後新配股，收報16.14元，跌10.73%。

另外電報道，君實生物（1877）股東折讓8.8%出售950萬股，惟公司於中午收市後發出澄清，該股收報79.05元，跌12.17%。

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售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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