港股升65點 阿里匯控領升 吉利挫近4%藍籌最弱
文章日期：2021年1月27日 12:11
港股半日走勢反覆，今早高開165點後未能延續強勢，一度倒跌196點，低見29194點，之後重拾升勢，半日升62點或0.21%，報29454點，成交金額1565億元；國指升28點或0.25%，報11724點。恒生科技指數收報9885點，跌0.82%。
阿里巴巴（9988）半日向上，升3.31%，收報261.8元，貢獻恒指44點；其次為匯控（0005），升1.3%，收報42.75元，推高大市28點。
昨日回吐的騰訊（0700）未扭轉劣勢，收報717元，跌0.21%；美團（3690）收報371.2元，跌1.95%；小米（1810）收報30元，跌1.32%；京東（9618）收報370.4元，跌3.04%。麥格理唱好京東健康（6618），半日收報168.3元，跌1.69%。
石油股向上，中石化（0386）升1.06%，收報3.8元；中石油（0857）升2.49%，收報2.47元；中海油（0883）升4.61%，收報7.95元，為表現最好藍籌。
內銀股有支持，工行（1398）升1.79%，收報5.12元；交行（3328）升0.93%，收報4.35元；中行（3988）升1.12%，收報2.72元；建行（0939）升0.83%，收報6.11元。郵儲銀行（1658）一度創上市新高，高見5.66元，收報5.53元，升2.98%。
車股續回吐，吉利（0175）跌3.74%，收報32.15元，是跌幅最大的藍籌。比亞迪（1211）收報251.4元，跌3.83%；華晨中國（1114）收報6.08元，跌2.72%；廣汽集團（2238）收報7.62元，跌1.3%；東風（0489）收報8.27元，跌1.9%；長城汽車（2333）收報26.35元，跌6.06%。
中教控股（0839） 先舊後新配股，收報16.14元，跌10.73%。
另外電報道，君實生物（1877）股東折讓8.8%出售950萬股，惟公司於中午收市後發出澄清，該股收報79.05元，跌12.17%。
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