該改建項目交易是菲律賓總統杜特爾特執政期間有中國公司參與的最大項目之一。於2019年中交建與菲律賓公司MacroAsia贏得中標，與甲米地省政府合作升級改建桑萊岬國際機場(Sangley Point International Airport)項目。路透報道，當時只收到來自中交建唯一一份標書，合約總值達100億美元。

MacroAsia周三向證券交易所表示，桑萊岬國際機場的計劃已被取消。甲米地省省長Jonvic Remulla指，中交建在3至4個項目仍明顯落後，認為是「未完全致力完成計劃」，因此有此決定。

中交建在去年8月被美國列入黑名單，當時有報道指菲律賓可能終止該基建項目。不過，Jonvic Remulla強調是次終止與中交建被列入黑名單無關，未來將另覓合作伙伴。

中交建（1800）半日收報3.68元，跌0.27%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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