是次綠色債券發行共有3期：5年期發行金額為10億美元，10年期為10億美元，30年期為5億美元，為香港和區內的潛在發行人建立了全面的基準曲線。當中30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是政府目前所發行最長年期的債券。

相關債券已於昨日（26日）定價：5年期的收益率為0.635%（與5年期美國國債差距為22.5基點），10年期為1.414%（與10年期美國國債差距為37.5基點），30年期為2.431%（與30年期美國國債差距為62.5基點）。環球投資者對這批綠色債券需求強勁，5年期及10年期皆各自吸引逾其發行金額5倍的認購金額，而30年期則吸引逾其發行金額7倍的認購金額。

是次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者。亞洲區的機構投資者反應尤其踴躍，奪得總發行額65%，歐洲和美國投資者分別獲分配總發行額的20%和15%。按投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。

財政司司長陳茂波表示，是次綠色債券發售成功印證了投資者對香港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心。這筆交易能夠凸顯及運用香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢，進一步促進綠色和可持續債券市場的發展。

其他報道

汽車股受壓 內媒倡新能源車企腳踏實地警惕炒作

杭州要求落戶未滿5年限購1套住房

標普道瓊指數再剔除中國企業股票

星巴克首席營運總監跳槽Walgreens

上證低開1點 人行進行1800億人幣逆回購操作

恒指高開165點 阿里領軍

中教控股折讓8.2%配股淨籌20.1億

金沙中國委任Robert Glen Goldstein為主席及CEO

港股ADR升逾200點 維達國際放榜 留意阿里表現

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行