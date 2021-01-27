內地媒體《澎湃新聞》引述《新華每日電訊》評論文章指，新能源汽車行業「過度宣傳」、炒作歪風隱現，一些不良趨勢值得警惕，籲相關企業「應腳路實地」。

文章指，近年來新能源汽車行業不斷髮展壯大，成為促進經濟增長的重要引擎。然而，屢屢出現的行業浮誇現象、不實宣傳、安全事故，值得引起高度重視。

文章引述早前廣汽埃安發佈宣傳海報，稱其石墨烯基電池即將量產，全新動力電池科技具有「超級快充＋超長續航＋超級安全」的特點，隨後廣汽集團A股漲停，H股暴漲近30%，受此消息影響，A股石墨烯板塊迎來普漲。然而，消息受到專家質疑。

文章又指，新能源汽車行業快速發展的衝動，又有行業壓力逼迫的憂慮，種種因素之下，「浮誇」、「吹牛」風氣漸濃。文章籲，行業少「吹牛」多實幹，新能源汽車「浮誇炒作風」應停止，又指中國部分車企在電池等領域積累一定優勢，但與歐美傳統車企相比，在整車技術、控制系統、內飾工藝等方面仍有一定差距，應要腳踏實地。

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

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