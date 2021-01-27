根據《通知》文件顯示，在該市限購範圍內，新建商品住房項目公證搖號公開銷售中籤率小於或等於10%，自取得不動產證之日起5年內不得轉讓。以優先購買方式取得的熱點商品住房，自取得不動產證之日起5年內不得轉讓。

文件又稱，個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整為5年。

「無房家庭」標準方面，2018年4月4日後轉讓該市限購範圍內住房，在該市限購範圍內無自有住房記錄滿3年，可定為「無房家庭」。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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