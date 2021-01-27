杭州要求落戶未滿5年限購1套住房
文章日期：2021年1月27日 10:38
杭州市房地産市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關於進一步加強房地産市場調控的通知》(下稱《通知》)，規定落戶杭州市未滿5年，限購範圍内限購1套住房；又將該市限購範圍內住房贈與他人，贈與人須滿3年方可購買限購範圍內住房，受贈人家庭須符合該市住房限購政策。
根據《通知》文件顯示，在該市限購範圍內，新建商品住房項目公證搖號公開銷售中籤率小於或等於10%，自取得不動產證之日起5年內不得轉讓。以優先購買方式取得的熱點商品住房，自取得不動產證之日起5年內不得轉讓。
文件又稱，個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整為5年。
「無房家庭」標準方面，2018年4月4日後轉讓該市限購範圍內住房，在該市限購範圍內無自有住房記錄滿3年，可定為「無房家庭」。
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