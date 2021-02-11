恒指高開165點 阿里領軍
文章日期：2021年1月27日 09:25
港股向好。恒指今早高開165點或0.57%，報29556點，成交金額129億元；國指今早高開78點或0.67%，報11773點。恒生科技指數開市報10055點，升0.88%。
ATMXJ個別走，人民銀行行長易綱表示，央行調研用戶對螞蟻滿意度高，惟其在個人隱私等方面存問題。阿里巴巴（9988）領漲，升3.31%，報261.8元，貢獻恒指44點。騰訊（0700）報716元，跌0.35%；美團（3690）報372元，跌1.74%；小米（1810）報30.65元，升0.82%；京東（9618）報376元，跌1.57%。
石油股向上，中石化（0386）升2.66%，報3.86元；中石油（0857）升1.24%，報2.44元；中海油（0883）升4.34%，報7.93元，為表現最好藍籌。安踏（2020）跌3.9%，報128元，是跌幅最大的藍籌。
其餘個股方面，中教控股（0839） 先舊後新配股，配售1.22億股份，每股16.6元，較昨日收市價折讓8.2%，開市報16.64元，跌7.97%。
維達國際（3331）公布，截至12月底止全年淨利潤增加64.7%至18.74億元，開報26元，升2.97%。
恒基發展（0097）昨日發盈喜，開報0.39元，升14.71%。
歐舒丹（0973）公布，截至去年12月底止首9個月，錄得銷售淨額約11.89億元(歐羅‧下同)，按年跌8.93%。該股開報20.4元，升5.9%。
麥格理唱好京東健康（6618），開報174.5元，升1.93%。
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