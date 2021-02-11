港股ADR升逾200點 維達國際全年多賺65% 留意阿里表現
文章日期：2021年1月27日 08:58
美股向下，惟港股ADR收報29597點，升205點或近0.7%。個股方面，匯豐 （0005） ADR折合報42.64元，升1.03%；騰訊 （0700） ADR折合報715.98元，跌近0.4%；建行（0939）ADR折合報6.08元，升0.31%。
焦點股份
阿里巴巴（9988）：人民銀行行長易綱表示，央行調研用戶對螞蟻滿意度高，惟其在個人隱私等方面存問題。另外，英國《金融時報》報道，螞蟻集團計劃出售旗下位於美國密蘇里州堪薩斯的生物識別安全公司EyeVerify。
維達國際（3331）公布，截至12月底止全年淨利潤增加64.7%至18.74億元，派末期息37仙，連同中期股息，全年派息47仙。
恒基發展（0097）昨日發盈喜，料去年股東應佔盈利按年增加約1.05倍。
歐舒丹（0973）公布，截至去年12月底止首9個月，錄得銷售淨額約11.89億元(歐羅‧下同)，按年跌8.93%。
中教控股（0839） 先舊後新配股，配售1.22億股份，每股16.6元，較昨日收市價折讓8.2%，所得款項淨額料為20.1億元。
麥格理給予京東健康（6618）「跑贏大市」的評級，目標價193元。