寶尊電商入股iClick並宣布合作
文章日期：2021年1月26日 22:49
寶尊電商（9991）公布，入股美國上市的港產數碼營銷公司iClick（愛點擊），雙方並宣布業務合作。
iClick盤前曾升逾一成，目前開市後升近5%。寶尊電商指，以總認購價約1720萬美元或按每股B類普通股26.524美元，認購iClick股份。另外，寶尊亦與iClick一名現有股東訂立購股協議，以總代價3280萬美元或每股13.262美元，自該股東認購iClick的ADS。
雙方並達成戰略合作框架協議，根據協議，雙方將合作開發全周期、閉環式的電商服務模型，涵蓋但不限於系統開發、信息技術服務、數字化營銷、店鋪運營、客戶服務及倉儲配送等服務。寶尊將爲品牌合作夥伴提供綫上運營和基礎設施服務，包括但不限於效果廣告、線上店鋪運營、客戶服務、倉儲、物流及相關後台系統；而iClick將爲有意計劃在騰訊（0700）生態圈中建立電子商務基礎設施的客戶提供以 SaaS 爲基礎的信息技術及系統解决方案，包括但不限於建立店面，社交客戶關係管理系統，數據管理平台，營銷自動化工具和品牌方任何額外所需的SaaS 産品。
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