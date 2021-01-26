報道引述台積電與台灣經濟部的對話，台積電稱，目前的產能已滿載，但已向經濟部保證，若能透過改善生產能力提高產量，將與政府展開合作，將汽車晶片列為首要的應用對象。

報道更指出，德國經濟部長Peter Altmaier，於日前函台灣政府，稱車用晶片短缺，已危及該國汽車產業和經濟復甦，盼台灣政府能說服台積電幫助緩解汽車領域半導體晶片的短缺問題。

報道引述台灣經濟部人士更指，去年年尾已收到來自美國歐盟對汽車晶片需求，今年再收到德國及日本汽車生產商對晶片的需求。報道再引述日本經濟產業省官員透露，日本汽車製造商協會已與台積電聯繫，日本經濟產業省亦已聯繫駐台北的日本大使館，要求在相關對話中給予支持。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

B股貝康醫療明起招股 CFO：下半年收入料大幅增長

匯豐：首日共為1萬名客戶兌換新鈔

味千全年料蝕最多1.1億人幣 涉投資內地蛋商損手

微創醫療分拆心通醫療引16基投 首日孖展249億

人行智囊馬駿：槓桿率升太快，貨幣政策要轉向

北京燃氣藍天核數師跳船 副主席早前停職

快手招股｜匯豐：快手首日IPO貸款金額逾千億元創新高

快手招股｜快手首日錄逾1700億孖展認購 銀行低息搶客

匯豐：最理想北水今年淨流入港股8000億元人民幣

林建岳出任麗新國際主席

瑞銀料太陽城會安南今年下半年開業

證監會：凍結五間經紀行與涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶

富衛：上年自願醫保保費增長達200% 本港保險市場仍有增長空間

工總發表研究報告 冀政府制定長遠工業政策

按證：與三菱日聯銀行簽訂基建貸款銷售合作框架《諒解備忘錄》

恒發盈喜 料去年純利大增1.05倍

GameStop周一換手創記錄第二高 「空軍」繼續加倉

易綱：央行調研用戶對螞蟻滿意度高 惟其在個人隱私等方面存問題

中移動：與中國廣電訂立一系列協議

路透社：警方曾向銀行索取多名民主派人士財務紀錄