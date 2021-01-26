路透社：台積電考慮擴充產能 優先生產汽車晶片應市
文章日期：2021年1月26日 21:57
據路透社引述台灣經濟部人士指出，台積電將一步提升產能，優先考慮生產汽車晶片，以緩解全球汽車晶片缺貨問題。報道更指出，台灣經濟部長王美花已會見台積電高層以討論相關問題。
報道引述台積電與台灣經濟部的對話，台積電稱，目前的產能已滿載，但已向經濟部保證，若能透過改善生產能力提高產量，將與政府展開合作，將汽車晶片列為首要的應用對象。
報道更指出，德國經濟部長Peter Altmaier，於日前函台灣政府，稱車用晶片短缺，已危及該國汽車產業和經濟復甦，盼台灣政府能說服台積電幫助緩解汽車領域半導體晶片的短缺問題。
報道引述台灣經濟部人士更指，去年年尾已收到來自美國歐盟對汽車晶片需求，今年再收到德國及日本汽車生產商對晶片的需求。報道再引述日本經濟產業省官員透露，日本汽車製造商協會已與台積電聯繫，日本經濟產業省亦已聯繫駐台北的日本大使館，要求在相關對話中給予支持。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
富衛：上年自願醫保保費增長達200% 本港保險市場仍有增長空間
易綱：央行調研用戶對螞蟻滿意度高 惟其在個人隱私等方面存問題