剛榮升全球首富的Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)在Twitter又有推介,今次是電商股Etsy(ETSY)。他發推文表示「我幾鍾意Esty(I kinda love Etsy)」,隨後他說明為他的狗買了一個手織羊毛帽(Bought a hand knit wool Marvin the Martian helm for my dog),並在回覆網友時貼出他的狗戴上羊毛帽照片。