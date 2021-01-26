獲馬斯克「祝福」 電商股Etsy盤前爆升逾一成
文章日期：2021年1月26日 21:43
剛榮升全球首富的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter又有推介，今次是電商股Etsy（ETSY）。他發推文表示「我幾鍾意Esty（I kinda love Etsy）」，隨後他說明為他的狗買了一個手織羊毛帽（Bought a hand knit wool Marvin the Martian helm for my dog），並在回覆網友時貼出他的狗戴上羊毛帽照片。
獲馬斯克祝福後不到一分鐘後，Etsy股價在盤前爆升逾一成，破頂高見230美元。現時Etsy盤前股價報227.42美元，仍升9%。
Etsy為網絡商店平台，賣家可以在Etsy出售手工藝、復古裝飾為主，種類包括珠寶、袋、衣物、家居裝飾、玩具、藝術品等。Etsy在去年9月被納入標普500指數，去年股價受為居家抗疫走勢強勁，全年上升302%，是升幅第二多的成份股，僅次於Elon Musk的Tesla。
月初facebook計劃更改條款，WhatsApp的資料將於facebook共通，引起包括Elon Musk在內的用戶不滿，他在Twitter發文表示用另一個通訊軟件Singal，股民炒錯股湧入與Signal同名的公司Signal Advance，令股價一度爆升11倍。
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