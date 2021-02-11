B股貝康醫療明起招股 CFO：下半年收入料大幅增長
文章日期：2021年1月26日 19:51
無盈利生科股蘇州貝康醫療（2170）主營三代試管嬰兒基因檢測，旗下有多款基因檢測試劑盒產品，公司將於明日（27日）起招股。招股價每股26.36元至27.36元，每手500股，入場費13817.85元。公司全球發行6666.7萬股。不計超額配股權，集資額介乎20.21億元至20.98億元之間。招股期至下周一（2月1日）中午12時截止，2月5日定價，預計2月8日掛牌。獨家保薦人為中信里昂。
公司引入7家基石投資者，分別為奧博資本、清池資本、晨嶺資本（CRF）、Affin Hwang、WinTwin Capital、Foresight Funds、IvyRock Funds。共計投資額涉及9000萬美元（約為7.02億港元），不計超額配股權，若上限定價，佔本次發售股份總數的38.3%。
根據招股資料，貝康醫療核心產品為基因檢測試劑盒PGT-A，現時已經獲得藥監局醫療器械註冊證，並為同類產品中唯一一個獲批的試劑盒。該試劑盒去年4月起已投入銷售，於蘇州生產。過往每件平均售價約1250元，累售出3.2萬件。其他兩隻PGT（植入前基因檢測）系列試劑盒PGT-M、PGT-SR，則分別預計於2022年及2024年可獲批註冊證。
所謂三代試管嬰兒，即是以二代試管嬰兒為基礎，但植入胚胎前進行基因檢測的技術，可減少流產率及遺傳疾病患病率。貝康醫療除PGT產品，現時亦正研發胚胎植入後，於產前以及產後的基因試劑盒。
貝康醫療財務總監戴靜表示，現時國內有約80家具有PTG資質的生殖診所，公司今年目標是銷售可覆蓋大部分的中心。她又表示，隨招標過程逐步推進，相信下半年公司收入將有很大增加。董事長梁波則表示，未來銷售方面，將爭取進入醫院，佔領主要銷售渠道，並且會與推廣商合作，透過學術推廣的方式，加強與渠道的合作。
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