匯豐：首日共為1萬名客戶兌換新鈔
文章日期：2021年1月26日 19:34
農曆新年臨近，銀行開始為客戶兌換新鈔。匯豐表示，該行今天首日開始提供新鈔兌換服務，首日合共為超過1萬名客戶提供換新鈔的服務。為應付客戶需求，分行截至1月30 日均會提早一小時於早上8 時開始營業。考慮到客戶和員工在疫情下的安全，匯豐今年實施派籌安排，並將換新鈔服務時間廷長至下午，以控制人流及方便客戶，分行同時設有排隊標示以保持社交距離，客戶對安排反應正面。
匯豐又表示，今年試行網上預約換新鈔系統並預留約30%的新鈔供應，讓客戶可透過手機應用程式或網頁預約，反應亦非常踴躍，所有網上預約名額已於1月25日爆滿。兌換新鈔的安排將繼續至2月11日，該行鼓勵客戶使用PayMe、流動理財及網上理財的電子渠道派發利市，為親友送上祝福。
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