匯豐又表示，今年試行網上預約換新鈔系統並預留約30%的新鈔供應，讓客戶可透過手機應用程式或網頁預約，反應亦非常踴躍，所有網上預約名額已於1月25日爆滿。兌換新鈔的安排將繼續至2月11日，該行鼓勵客戶使用PayMe、流動理財及網上理財的電子渠道派發利市，為親友送上祝福。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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