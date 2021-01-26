味千全年料蝕最多1.1億人幣 涉投資內地蛋商損手
文章日期：2021年1月26日 19:30
味千中國（0538）收市後發盈警，截至2020年12月底止，全年料蝕6000萬元（人民幣，下同）至1.1億元；2019年全年純利則錄1.56億元。公司指出，財務表現除了受新冠肺炎疫情對中國及香港業務帶來負面影響，更涉及一項2015年投資的內地雞蛋供應商鴻軒的確認減值虧損。
據知，味千於2015年底認購鴻軒股權9.44%，涉資金額4335萬元。公司表示，鴻軒正涉及多宗訴訟案件，認為其償債能力成疑，投資的可收回性極低，故確認減值虧損約6100萬元。為保障公司相關投資利益，已按投資協議行使其權利，於去年12月23日發出回購通知要求撤資。公司已向上海仲裁員會提出仲裁申請，案件已獲受理但有待聆訊。
味千今天收報1.21元，跌3.5%。
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