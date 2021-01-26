人行智囊馬駿：槓桿率升太快，貨幣政策要轉向
文章日期：2021年1月26日 19:03
人行貨幣政策委員會委員馬駿日前於一個研討會上表示，內地的槓桿率上升非常快，僅2020年首三季，宏觀槓桿率已上升25個百分點，是2009年以來升幅最高的一次。
馬駿指出，槓桿率大幅上升，自然會導致未來的金融風險，且有些領域的泡沫已經顯現。他認為，去年內地幾個主要的股市指數都大幅上升，升幅接近30%，在經濟增速大幅下降之下仍出現如此牛市，不可能與貨幣無關。另外，近期上海、深圳等地樓價又升不少，這些都與流動性和槓桿率的變化有關。
至於未來這種情況會否加劇，馬駿直言將取決於今年貨幣政策要不要適度轉向。他警告，如果政策不轉向，這些問題肯定會繼續，導致中長期更大的經濟及金融風險。然而，馬駿也提醒，貨幣政策轉向不能太快。同時，一些地方政府和商業銀行並強烈要求要保持政策連續性，或者要求轉向放慢，因轉得太快，會導致項目停工、爛尾、壞賬等問題。
馬駿亦建議，中央應從今年開始永久取消GDP增長目標，而把穩就業和控制通脹作為宏觀政策最主要的目標，因繼續設立GDP增長目標，可能會加大地方隱性債務的金融風險，並出現地方虛報經濟增速的問題。
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