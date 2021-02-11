心通醫療為醫療器械研發商，招股價每股11.1元至12.2元，每手1000股。公司全球發行2.0562億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎22.8億元至25.1億元之間。招股期至本周五（1月29日）中午12時截止，預計2月4日掛牌。

首日孖展方面，耀才借出61億元，富途借出53.98億元，信誠借出50億元，英皇借出35億元，華泰借出21.8億元，華盛借出21.8億元，時富借出5億元。共計錄得248.58億元孖展，該股公開發售集資額2.51億元，僅計券商孖展，超購98倍。

公司的16家基石投資者分別為源峰基金（CPE Fund）、高瓴資本、清池資本、新加坡主權基金GIC、泰康人壽、雪湖資本、易方達、投資公司Golden Bridge、另類投資管理公司Indus、私募Woodline Partners、3W Fund、亞洲投資管理公司Tybourne、WT Funds、華夏基金、PinPoint、昆侖。共計涉及1.25億美元（約為9.75億港元），不計超額配售，將認購本次全球發售38.2%股份。

公司上市後，大股東微創醫療將持股45.59%。母公司微創醫療亦是心通於技術、原材料方面的最大供應商。此外，微創醫療合資格股東共有約1028.1萬股的預留股份作為保證配額，佔國際配售部分的5.56%。於記錄日期（1月9日），股東每持有200股微創醫療，便可認購1股預留股份。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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