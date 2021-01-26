據公告，北京燃氣藍天的核數師中審眾環香港已辭任公司核數師，即日生效。中審眾環香港在辭呈中表示，是考慮多項因素，包括在今年1月19日的公告的潛在影響，亦即集團披露鄭明傑已遭北京市公安局採取刑事強制措施事件，以及公司將對該事件進行的調查以及該事件公佈後審計暫停後，才決定提出辭任核數師一職。

北京燃氣藍天指，已擬定委任四大會計師事務所的其中之一為公司的新核數師，以填補因中審眾環香港辭任而產生的臨時空缺，並正在敲定相關委聘條款。

股份自本月18日停牌至今，尚未復牌。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

快手招股｜匯豐：快手首日IPO貸款金額逾千億元創新高

快手招股｜快手首日錄逾1700億孖展認購 銀行低息搶客

匯豐：最理想北水今年淨流入港股8000億元人民幣

林建岳出任麗新國際主席

瑞銀料太陽城會安南今年下半年開業

證監會：凍結五間經紀行與涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶

富衛：上年自願醫保保費增長達200% 本港保險市場仍有增長空間

工總發表研究報告 冀政府制定長遠工業政策

按證：與三菱日聯銀行簽訂基建貸款銷售合作框架《諒解備忘錄》

恒發盈喜 料去年純利大增1.05倍

GameStop周一換手創記錄第二高 「空軍」繼續加倉

易綱：央行調研用戶對螞蟻滿意度高 惟其在個人隱私等方面存問題

中移動：與中國廣電訂立一系列協議

路透社：警方曾向銀行索取多名民主派人士財務紀錄

德勤：互聯網金融企業將受全方位監管

本港12月出口增長勝預期 全年則跌1.5% 內地復蘇為香港提供支持