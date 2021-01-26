北京燃氣藍天核數師跳船 副主席早前停職
文章日期：2021年1月26日 18:56
北京燃氣藍天（6828）上周爆出發現可疑交易，懷疑與已停職的副主席鄭明傑有關後。最新公司公布，核數師中審眾環香港已跳船辭任。
據公告，北京燃氣藍天的核數師中審眾環香港已辭任公司核數師，即日生效。中審眾環香港在辭呈中表示，是考慮多項因素，包括在今年1月19日的公告的潛在影響，亦即集團披露鄭明傑已遭北京市公安局採取刑事強制措施事件，以及公司將對該事件進行的調查以及該事件公佈後審計暫停後，才決定提出辭任核數師一職。
北京燃氣藍天指，已擬定委任四大會計師事務所的其中之一為公司的新核數師，以填補因中審眾環香港辭任而產生的臨時空缺，並正在敲定相關委聘條款。
股份自本月18日停牌至今，尚未復牌。
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