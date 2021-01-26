北水湧港帶動恒指近月急升，匯豐發表報告，指出是由中國內地公募基金行業興起，帶動投資較便宜的港股市場資金增加。去年公募基金在內地新增發行3萬億元（人民幣，下同），為歷來表現最佳的一年，趨勢在今年1月持續，預計今季將會在超過139隻基金發行，全季募資可達7000億元。這些基金有50%資金，可經港通股投資港股市場。