匯豐：最理想北水今年淨流入港股8000億元人民幣
文章日期：2021年1月26日 18:13
北水湧港帶動恒指近月急升，匯豐發表報告，指出是由中國內地公募基金行業興起，帶動投資較便宜的港股市場資金增加。去年公募基金在內地新增發行3萬億元（人民幣，下同），為歷來表現最佳的一年，趨勢在今年1月持續，預計今季將會在超過139隻基金發行，全季募資可達7000億元。這些基金有50%資金，可經港通股投資港股市場。
匯豐預計，最佳情况下若公募基金用盡50%配額投資港股，今年首季港股通南向淨流入可達3500億元，全年可達8000億元，按年上升32%，年初至今北水淨買入有2644億元（約2208億元人民幣）。該行預期南向資金可以持續，投資者股票和海外資產佔比較低，同時配資股票資產應付退休。相對2015至2016年北水來港，該行認為速度會相對溫和，否則會引來監管關注。
匯豐列出10隻內地大型公募基金持倉最多的港股，依市值排名，包括騰訊（0700）、美團（3690）、港交所（0388）、小米（1810）、安踏體育（2020）、頤海國際（1579）、比亞迪股份（1211）、藥明康德（2269）、思摩爾（6969）和深圳國際（2313）。