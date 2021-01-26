綜合本報統計及券商數據，各券商中，耀才借出336億元，輝立借出315億元，大華繼顯借出191億元，富途借出162.47億元，信誠、凱基各借出160億元，華泰借出120億元，英皇借出100億元，華盛借出75億元，第一上海借出68億元，時富借出24億元。

今早中銀公布快手孖展息率1厘；匯豐同推1厘息，但認購金額逾300萬元，可有0.8厘息。券商息率方面，輝立、耀才、大華繼顯三間大型券商均提供2.88厘息。富途提供3.98厘息，將於明日上午10點放出100億元額度。凱基提供2.8厘息，暫時為所見最低。（息率見表）

券商\&快手孖展息率\&

富途\&3.98厘\&

時富\&3.88厘至2.88厘\&

英皇\&3厘\&

輝立\&2.88厘\&

耀才\&2.88厘\&

大華繼顯\&2.88厘\&

凱基\&2.8厘\&

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