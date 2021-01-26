瑞銀料太陽城會安南今年下半年開業
文章日期：2021年1月26日 18:05
根據《GGR Asia》報道及瑞銀的最新報告指，太陽城（1383）位於越南的會安南岸綜合渡假村，有望在2021年下半年開業。該項目早於去年6月起試業，但是因為受到新冠肺炎疫情影響，致山入境受限制，因此要延期至今年下半年才正式開業。
瑞銀引述太陽城管理層指，該集團旗下凱升控股（0102）的俄羅斯水晶虎項目，有望在2023年錄得除息稅、折舊及攤銷前盈利約2.5億美元，該項目的第二期有望在今年開業，並將現有娛樂設施倍增，及將客房數目大增3倍。
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