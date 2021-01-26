瑞銀引述太陽城管理層指，該集團旗下凱升控股（0102）的俄羅斯水晶虎項目，有望在2023年錄得除息稅、折舊及攤銷前盈利約2.5億美元，該項目的第二期有望在今年開業，並將現有娛樂設施倍增，及將客房數目大增3倍。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

證監會：凍結五間經紀行與涉嫌市場操縱活動有關的客戶帳戶

富衛：上年自願醫保保費增長達200% 本港保險市場仍有增長空間

工總發表研究報告 冀政府制定長遠工業政策

按證：與三菱日聯銀行簽訂基建貸款銷售合作框架《諒解備忘錄》

恒發盈喜 料去年純利大增1.05倍

GameStop周一換手創記錄第二高 「空軍」繼續加倉

易綱：央行調研用戶對螞蟻滿意度高 惟其在個人隱私等方面存問題

中移動：與中國廣電訂立一系列協議

路透社：警方曾向銀行索取多名民主派人士財務紀錄

德勤：互聯網金融企業將受全方位監管

本港12月出口增長勝預期 全年則跌1.5% 內地復蘇為香港提供支持

中冶出售60億人幣應收賬 交易成本3億

港股蒸發昨日升幅 埋單回吐767點 騰訊挫6%

Deliveroo：餐飲業界悲觀情緒持續 料靠外賣維持生計

拜登稱確保華企不能盜用美國數據 趙立堅：冀美勿把科技問題政治化

北水冲起港股 兩大原因宜審慎

譚仔三哥推出「三哥 x 肥蛙利市封」

調查：76%人士首選投資港股

滬深三大指數低收 上證跌1.51%