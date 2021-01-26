證監會公布，向萬海證券、艾德證券期貨、民眾證券、偉祿亞太證券及華贏東方（亞洲）控股發出限制通知書，禁止它們處置或處理12個交易帳戶內持有的若干資產。該等資產與一家在港交所上市的公司的股份於2020年9月至10月期間的涉嫌市場操縱活動有關。