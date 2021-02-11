富衛大中華區首席市務總監謝振國表示，疫情下，內地客戶未能來港投保，故影響了香港2020年整體保險市場新增保單及保費收入，惟公司去年首3季新生意增長優於市場平均數字，而且積極推出新產品吸引香港客戶投保。富衛香港推出「危疾全守衛（卓越版）」和「危疾全守衛（超卓版）」計劃，除提供高達原有投保額的690%之指定危疾多重保障外，而新添加市場首創將未定義/未知疾病納入保障範圍；並與長者安居協會合作，額外提供認知障礙症支援服務。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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