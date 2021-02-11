富衛：上年自願醫保保費增長達200% 本港保險市場仍有增長空間
文章日期：2021年1月26日 17:54
富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，自願醫保計劃佔FWD醫療產品約80%，而2020年與2019年相比，新增保單收入增長達200%。
富衛大中華區首席市務總監謝振國表示，疫情下，內地客戶未能來港投保，故影響了香港2020年整體保險市場新增保單及保費收入，惟公司去年首3季新生意增長優於市場平均數字，而且積極推出新產品吸引香港客戶投保。富衛香港推出「危疾全守衛（卓越版）」和「危疾全守衛（超卓版）」計劃，除提供高達原有投保額的690%之指定危疾多重保障外，而新添加市場首創將未定義/未知疾病納入保障範圍；並與長者安居協會合作，額外提供認知障礙症支援服務。
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