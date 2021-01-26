工總主席葉中賢舉例，香港經濟統計中將製造業局限於在香港有工廠登記的企業，而將設計研發、生產管理、貿易物流等被整合在服務業內，導致公眾無法準確解讀香港工業衍生的增加價值十分可觀。他也認為，政府應修訂統計方法，更全面反映香港工業的價值和影響力，以制訂再工業化及長遠績效指標的基礎。

報告亦提出，港商在面對中港政策轉變及環球經營環境變化時所採取4個主要轉型策略，第一是在中國以外的國家增設生產線分散風險；其次是將業務延伸至生產鏈上下游；其三是推動創新升級，最後是把生產線回流香港，尤其是生產技術較先進的廠商。

不過，報告認為，人才不足是港商升級轉型的最大制約，香港必須從教育及職訓入手增加人才供應；產業配套和工業用地不足等則是港商回流要面對的問題。工總副主席莊子雄指，期望是次研究能幫助政府，在人才、工業基建配套、轉移生產線及開拓東南亞巿場等作出更長遠部署。

記者：陳子凌

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