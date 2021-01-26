恒發盈喜 料去年純利大增1.05倍
文章日期：2021年1月26日 17:22
恒基兆業發展（0097）發盈喜，預計去年全年純利按年升1.05倍，主要是由於顧客對集團超級市場的食品及日常用品之需求有所增加，部分業主作出租金寬免，收到香港政府「保就業」計劃工資補貼，以及影響2019年業績一次性的負面因素（包括社會事件、一間店舖結業成本及一間主要店舖翻新工程）不再發生。
恒發今日收報0.34元，跌1.45%。
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