根據金融分析公司S3 Partners的數據，被借入及沽空的GameStop股票，相當於該股的可動用股票（available shares）的139％。不過散戶大舉買入GameStop的股票及期權，推動GameStop今年迄今股價累計升幅約3倍。按市值計，「空軍」今年迄今損失超過60億美元。

「空軍」仍在屢敗屢戰。S3的分析師指出，空倉水平仍然很高，反映部分空倉雖被擠出，但仍有新的空倉加注。S3的數據顯示，以沽空為目的的股票借入成本短暫飆升，該股票的借入費目前為23.6％。散戶與「空軍」的拉鋸戰，反映散戶影響力正在擴大。多隻股票近期成為散戶「無厘頭」的熱炒對象。曾以「黑莓機」風靡全球的加拿大黑莓（BlackBerry）公司在沉寂一段時期後，今年以來已漲近172%。黑莓亦表示，對升浪無法理解。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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