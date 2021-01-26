GameStop周一換手創記錄第二高 「空軍」繼續加倉
文章日期：2021年1月26日 17:15
近期成為「空軍」與散戶戰場的遊戲零售商GameStop，周一股價劇烈震蕩，昨最多曾升145%，高見159.18美元，其後「空軍」發力，股價曾跌至61.13美元，高低波幅近100美元，最終收市升18%至76.79美元。道瓊斯市場的數據顯示，周一約有1.755億股股票換手，是有記錄以來單日總成交第二高。相比之下，該股30天平均成交水平為2980萬股。
根據金融分析公司S3 Partners的數據，被借入及沽空的GameStop股票，相當於該股的可動用股票（available shares）的139％。不過散戶大舉買入GameStop的股票及期權，推動GameStop今年迄今股價累計升幅約3倍。按市值計，「空軍」今年迄今損失超過60億美元。
「空軍」仍在屢敗屢戰。S3的分析師指出，空倉水平仍然很高，反映部分空倉雖被擠出，但仍有新的空倉加注。S3的數據顯示，以沽空為目的的股票借入成本短暫飆升，該股票的借入費目前為23.6％。散戶與「空軍」的拉鋸戰，反映散戶影響力正在擴大。多隻股票近期成為散戶「無厘頭」的熱炒對象。曾以「黑莓機」風靡全球的加拿大黑莓（BlackBerry）公司在沉寂一段時期後，今年以來已漲近172%。黑莓亦表示，對升浪無法理解。
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