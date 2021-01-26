根據協議，雙方共同建設700MHz無綫網絡，中移通信向中國廣電有償共享2.6GHz網絡。700MHz無綫網絡新建、擴容、更新改造由雙方按1：1比例共同投資。

中移通信承擔700MHz無綫網絡運行維護工作，中國廣電向中移通信支付700MHz無綫網絡運行維護費。

基於以上協議，中國廣電向中移通信支付網絡使用費，包括700MHz無綫網絡運行維護費、700MHz傳輸承載網使用費、2G/4G/5G網絡使用費。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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