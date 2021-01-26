中移動：與中國廣電訂立一系列協議
文章日期：2021年1月26日 17:11
中移動（0941）公布，與中國廣電訂立一系列協議，包括《5G網絡共建共享合作協議》；《5G網絡維護合作協議》；《市場合作協議》；及《網絡使用費結算協議》。合作期至2031年底。
根據協議，雙方共同建設700MHz無綫網絡，中移通信向中國廣電有償共享2.6GHz網絡。700MHz無綫網絡新建、擴容、更新改造由雙方按1：1比例共同投資。
中移通信承擔700MHz無綫網絡運行維護工作，中國廣電向中移通信支付700MHz無綫網絡運行維護費。
基於以上協議，中國廣電向中移通信支付網絡使用費，包括700MHz無綫網絡運行維護費、700MHz傳輸承載網使用費、2G/4G/5G網絡使用費。
「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會
金融市場近日出現大幅波動，你的強積金投資是否需要重新部署？龐寶林與兩位MPF專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！
日期：2月2日(星期二)
時間：下午6:30至8:00 (HKT)
售價：HK$100
立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm
截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
其他報道
本港12月出口增長勝預期 全年則跌1.5% 內地復蘇為香港提供支持
拜登稱確保華企不能盜用美國數據 趙立堅：冀美勿把科技問題政治化