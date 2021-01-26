路透社：警方曾向銀行索取多名民主派人士財務紀錄
文章日期：2021年1月26日 16:48
路透社引述包括鄒家成和劉頴匡等6名參與民主派初選被捕人士報道，指香港警方在未經當事人同意下，取得民主派人士的財務紀錄，且在當事人被捕後，向他們詢問了一些交易詳情，當中涉及匯豐、恒生、花旗和渣打銀行賬戶，上述銀行則拒絕評論事件。花旗向本報回應查詢指，不會就客戶情況作出評論。
報道亦引述一位直接了解事件的香港銀行高層指，過去半年香港警方要求提供財務記錄的數量增加逾一倍，主要涉及民主派人士。該高層又指，銀行別無選擇，只能聽從警方的要求。
路透社指，警方拒絕評論事件，表示不會公布行動和調查細節，金管局則指金融機構應配合執法部門調查和工作；港府沒有回應。
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