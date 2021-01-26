報道亦引述一位直接了解事件的香港銀行高層指，過去半年香港警方要求提供財務記錄的數量增加逾一倍，主要涉及民主派人士。該高層又指，銀行別無選擇，只能聽從警方的要求。

路透社指，警方拒絕評論事件，表示不會公布行動和調查細節，金管局則指金融機構應配合執法部門調查和工作；港府沒有回應。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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