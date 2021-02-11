港股蒸發昨日升幅 埋單回吐767點 騰訊挫6%
文章日期：2021年1月26日 16:12
港股未扭轉弱勢，午後更跌穿上午低位，最多跌逾800點，低見29345點，之後跌幅收窄，惟尾市再度受壓，收報29391點，跌767點或2.6%，收市創逾一周低位，成交金額2789億元，較上日減少2.78%；國指跌265點或2.22%，報11695點。恒生科技指數收報9967點，跌2.34%。
ATMXJ沽壓大，騰訊（0700）低開低走，全日回吐6.26%，收報718.5元，拖低恒指209點。阿里巴巴（9988）收報253.4元，跌1.78%；美團（3690）收報378.6元，跌5.3%；小米（1810）收報30.4元，跌0.49%；京東（9618）收報382元，跌1.44%。
藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最好，升2.91%，收報42.5元；快手（1024）招股，惟港交所（0388）仍慘情，收跌7.23%，收報513元，是跌幅最大的藍籌。
軍工股受壓，中船防務（0317）跌6.46%，報8.98元；中航科工（2357）大跌14.07%，報6.17元；航天控股（0031）報0.7元，跌2.78%。
其餘個股方面，吉利（0175）再傳新能源車合作消息，合作方分別為韓國SK集團及法拉第未來。吉利曾創52周高，見36.45元，收報33.4元，跌1.18%。
四環（0460）公布，已簽訂框架協議收購創新驅動型生物公司北京康明百奧新藥研發有限公司，股價午後狂升，收報1.88元，升28.77%。
新股方面，星盛商業管理（6668）今日上市，收報4元，較定價升3.63%。
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