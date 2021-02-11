ATMXJ沽壓大，騰訊（0700）低開低走，全日回吐6.26%，收報718.5元，拖低恒指209點。阿里巴巴（9988）收報253.4元，跌1.78%；美團（3690）收報378.6元，跌5.3%；小米（1810）收報30.4元，跌0.49%；京東（9618）收報382元，跌1.44%。

藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最好，升2.91%，收報42.5元；快手（1024）招股，惟港交所（0388）仍慘情，收跌7.23%，收報513元，是跌幅最大的藍籌。

軍工股受壓，中船防務（0317）跌6.46%，報8.98元；中航科工（2357）大跌14.07%，報6.17元；航天控股（0031）報0.7元，跌2.78%。

其餘個股方面，吉利（0175）再傳新能源車合作消息，合作方分別為韓國SK集團及法拉第未來。吉利曾創52周高，見36.45元，收報33.4元，跌1.18%。

四環（0460）公布，已簽訂框架協議收購創新驅動型生物公司北京康明百奧新藥研發有限公司，股價午後狂升，收報1.88元，升28.77%。

新股方面，星盛商業管理（6668）今日上市，收報4元，較定價升3.63%。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名：https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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