尤忠彬表示，過往金融科技公司的營利模式是基於轉嫁風險和套利，在新規下不再可行，商業銀行在同一規則下與他們競爭，他們在資金上亦會面對很大壓力。不過，若金融科技機構以自身技術，和商業銀行的信用優勢結合，則可帶來機會。具備客戶條件、支付境景，專注支付的企業可以受惠。

新冠肺炎疫情去年在中國爆發，內銀不良貸款有所上升，不過第三季有較明顯改善。德勤中國金融服務業審計及鑒證合夥人曾浩表示，中國仍有零星疫情，海外疫情對內銀在海外國家，特別是一帶一路國家的資產質量有影響，銀行的不良貸款率，以及不良貸款生成率會在今年下半年持續暴露。

曾浩指出，今年銀行對航空、旅遊、餐飲、娛樂等行業，一帶一路及延期還款相關貸款的撥備速度不會完全減慢，不過不良貸款整體可控。銀保監早前開展批量處置個人不良貸款，因為疫情對信用卡等零售貸款的影響較大，將有助銀行改善財務狀況。

今年整體銀行盈利在10年以來首次退倒，德勤中國銀行及資本市場行業主管合夥人郭新華表示，內銀業績較經濟通常有3個季度以上的滯後，目前經濟前景未明，市場對銀行股表現較悲觀。目前銀行估值在歷史低水平，中國經濟第二季有好轉，銀行撥備在第三季開始釋放，部分銀行公布全年業績有增長，是銀行業績改善的訊號，需要留意今年首季的資產質量變化。不過他提醒，績優和落後銀行的表現的分化較大。

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