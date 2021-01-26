中冶出售60億人幣應收賬 交易成本3億
文章日期：2021年1月26日 16:39
中國中冶（1618）公布，附屬公司五冶集團與華寶證券訂立轉讓協議，以不超過57億元人民幣（下同）代價，向華寶轉讓賬面值不超過60億元的應收賬款。中國中冶預計將就交易確認融資成本不超過3億元。而是次交易所得款項將用於補充五冶集團的營運資金。
華寶將作為管理人設立專項計劃，應收賬款為相關資產。專項計劃預計為期不超過3年。
集團指，今次交易將起到盤活資產的效果；控制應收賬款的風險；降低應收賬款金額 ，從而優化集團的資產結構；及增加集團的流動資金、提高資產效率並改善財務狀況，進而優化財務報表。
中國中冶今日收跌1.85%，報1.59元，低見1.55元。
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