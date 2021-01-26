本港12月出口增長勝預期 全年則跌1.5% 內地復蘇為香港提供支持
文章日期：2021年1月26日 16:39
政府統計處公布，香港12月份出口按年增長11.7%，高過預期的8.4%；進口按年增長14.1%，亦高過預期的8.0%，有形貿易逆差457億元。
全年計，2020年商品整體出口貨值按年跌1.5%，進口跌3.3%，有形貿易逆差3,422億元。
經季節性調整，第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升5.5%。同時，商品進口貨值上升8.9%。
12月份，輸往亞洲的整體出口貨值上升13.8%。主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升28.9%）、韓國（升20.1%）、 越南（升18.2%）和中國內地（內地）（升17.5%）。另一方面，輸往印度（跌21.4%）和新加坡（跌13.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。
其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升3.2%）。另一方面，輸往德國（跌7.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。
政府發言人表示，由於許多主要市場的進口需求進一步恢復，2020年12月商品出口貨值按年錄得雙位數增長。輸往內地的出口顯著加快，輸往美國和歐盟的出口增幅亦見擴大。輸往多個主要亞洲市場的出口表現呈現不同程度的改善。然而，受上半年出口表現疲弱拖累，2020年全年合計，商品出口貨值進一步下跌1.5%。
展望未來，內地經濟預期會持續增強，並為香港的出口提供支持，其他主要市場的前景則視乎疫情發展。新一屆美國政府下中美關係的演進，地緣政治局勢持續緊張，以及英國脫歐後的發展也值得關注。政府會密切留意相關發展。
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