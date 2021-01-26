Deliveroo：餐飲業界悲觀情緒持續 料靠外賣維持生計
文章日期：2021年1月26日 16:06
戶戶送（Deliveroo）公布「餐廳信心指數」最新調查結果，發現66%受訪餐廳預計農曆新年假期的堂食收入將會按年下跌；外賣業務將成為餐廳維持生計的主要途徑，37%預計農曆新年的外賣收入將會增加。
「餐廳信心指數」為一項定期調查，主要圍繞業務績效滿意度、季度營業額、人力和營運成本、員工流失以及對來季表現的信心，以助餐廳及時回顧及審視業務績效。是次調查於2020年下半年進行，訪問逾8000間餐廳，共獲得382間餐廳回應。
結果顯示，餐廳對2020年下半年整體業績的滿意度平均為5.8分（滿分為10），較2019年同期下跌0.8分。86%餐廳對2021年第一季的經濟不感樂觀，80%對第一季餐飲業表現缺乏信心。
疫情打擊餐飲業，調查分析指，52%受訪餐廳的半年營業額下跌或大幅下跌；30%被迫於2020年下半年裁員或安排員工放無薪假，另有29%有意於本季實行有關措施。同時，有8.4%受訪餐廳遭業主加租。與2020年上半年相比，73%受訪者的堂食收入於下半年減少，54%的外賣收入則見增加。
Deliveroo香港區總經理羅家聰表示，外賣服務於疫情期間成為餐廳重要的收入來源，餐飲業的悲觀情緒屬意料之內，加上農曆新年的堂食收入勢將下降，此情況只會更加惡劣。Deliveroo促請政府提供進一步援助，考慮推出可保障餐廳員工就業的新計劃並寬減食肆租金。
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