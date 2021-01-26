拜登稱確保華企不能盜用美國數據 趙立堅：冀美勿把科技問題政治化
文章日期：2021年1月26日 15:55
美國國務院發言人表示，總統拜登承諾確保中國企業不能濫用和盜用美國數據，並將確保美國的科技不支持中國的「邪惡行動」。中國外交部發言人趙立堅表示，中方一貫高度重視和積極致力於保護知識產權，所做努力和成效是有目共睹的。同時中方認為，科技成果應該造福全人類，而不應成為限制遏制其他國家發展的手段。他指，希望美方不要將科技問題政治化、武器化，停止對中國的無端指責抹黑。
對於白宮發言人稱「拜登要用耐心應對中國」，中國外交部回應指，希望美國新政府吸取特朗普政府錯誤教訓。
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