美國國務院發言人表示，總統拜登承諾確保中國企業不能濫用和盜用美國數據，並將確保美國的科技不支持中國的「邪惡行動」。中國外交部發言人趙立堅表示，中方一貫高度重視和積極致力於保護知識產權，所做努力和成效是有目共睹的。同時中方認為，科技成果應該造福全人類，而不應成為限制遏制其他國家發展的手段。他指，希望美方不要將科技問題政治化、武器化，停止對中國的無端指責抹黑。