上周滬深港通連續3日出現逾200億元淨買入，上周二（19日）的規模達到破紀錄的265.92億元，令全周淨買入高達954.81億元，單周淨買盤已相等於過去數年月均水平的4倍；單月截至上周五已有2312.11億元淨買入，幾近是過往全年的數字。

近500隻北水可買股 僅30隻受捧

但仔細分析之下，發現北水並非一面倒看好港股，實際而言，更只是看好少數港股。本月至上周五，北水主要流入騰訊（0700），單是該股已有602.32億元，佔總數26%；中移動（0941）有近400億元淨買入，佔總數17%；中海油（0883）及美團（3690）分別吸引逾百億元淨買入。上述4股連同小米（1810）、港交所（0388）及思摩爾（6969），是北水吸貨的重點對象，單是這7隻股份，已佔北水淨買入逾六成（見圖1）。

方正證券更統計，近500隻北水可買的港股當中，當中30隻的淨買入規模已超越總數，意味餘下的400多隻，事實上累計錄得淨流出；另有內媒指出，上周五（22日）這400多隻港股通可買股份，有76%是下跌的；本月至上周五共15個交易日，當中有7日，這批港股通股份的下跌數目多過上升數目，意味北水對港股的支撐，其實並不全面。

北水狂掃騰訊 「恒指變騰指」

北水大量買入騰訊，亦令「恒指變騰指」的笑話再現。本月至上周五，恒指雖然累升2216點或8.14%，升幅冠絕全球主要指數。然而，騰訊佔據了25%的指數升幅，獲北水大手買入的美團及港交所，亦分別貢獻18.25%及11.87%的指數升幅，單是這3隻北水愛股，已佔恒指升幅超過一半（見圖2）。

再者，內地機構或散戶今次較為收斂，不像2015年「大時代」期間連日唱好港股。上周二北水淨買入創新高的同時，不少內地專家同時警惕在A股掛牌的港股ETF出現大幅溢價，風險過高；而內地券商亦非一面倒看好港股，天風證券首席宏觀分析師宋雪濤便指出，北水大幅流入港股，並非結構轉變，可能只是短期風格轉換，况且該行認為港股以市盈率來說，不算便宜。

內地專家：港股有投機因素

申銀萬國證券研究所首席市場專家桂浩明認為，目前港股的行情有一點力度過大，其中有一定投機因素。

北水對港股的影響力無疑是愈來愈大，近日北水成交佔整體港股成交已達三成，但淨買入的背後並非只有樂觀意義，透過仔細閱讀其資金流路線圖，才能更好地了解北水對後市的影響。

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