新聞稿指出，今次換利市封的活動，適用於全線分店，堂食及外賣均可，且消費金額不限，每張單最多可換購10包。不過不適用於foodpanda 外賣自取及外送服務。

而「三哥 x 肥蛙利市封」上都有三哥標誌產物「三哥碗」，設計一共有兩款，一款為傳統的紅色作底色配以「身體健康」；另一款的底色則採用活潑的粉紅色，並印有「食得是福」。

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日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

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截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

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