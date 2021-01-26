譚仔三哥推出「三哥 x 肥蛙利市封」
文章日期：2021年1月26日 15:13
譚仔三哥近來搞過「創意香港市集」後，最新應市之作就聯乘本土設計師「肥蛙」推出「三哥 x 肥蛙利市封」。據公司新聞稿，自明日起（1月27日），在譚仔三哥任何惠顧即可加2元換購利市封一包，每包附有一款六個。
新聞稿指出，今次換利市封的活動，適用於全線分店，堂食及外賣均可，且消費金額不限，每張單最多可換購10包。不過不適用於foodpanda 外賣自取及外送服務。
而「三哥 x 肥蛙利市封」上都有三哥標誌產物「三哥碗」，設計一共有兩款，一款為傳統的紅色作底色配以「身體健康」；另一款的底色則採用活潑的粉紅色，並印有「食得是福」。
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