對於未來一年優先考慮的投資產品，有81%受訪者表示會投資股票，當中有76%人士首選港股，其次49%人士考慮A股。考慮投資A股受訪者普遍認為，內地率先從新冠病毒疫情復蘇、經濟增長強勁將會拉動全球經濟，又看好人民幣升值前景。

看好中國前景 預期投資回報達10%以上

正因看好內地前景，有40%受訪者表示對國內理財產品有興趣，並預期回報可高達10%或以上。惟有部份受訪者表示，不熟悉內地市場監管制度及透明度不足，都令他們卻步。

另外，受訪者的投資組合有24.6%投資於基金，當中有75%受訪者表示未來會投資於交易所買賣基金（ETF），主要是認為基金有分散風險的作用，尤其是股債混合基金，亦可藉此選擇香港市場以外的投資。

「2021打工仔強積金投資策略」視像研討會

智者名言「你不理財、財不理你」，把握機會，等專家教你部署強積金組合，為你分析2021投資前景，讓你快人一步儲夠退休財富！

日期：2月2日(星期二)

時間：下午6:30至8:00 (HKT)

售價：HK$100

立即報名，守住血汗錢！https://link.mingpao.com/66866.htm

截止報名：2月2日(星期二)下午5:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

其他報道

維港投資「蛋白革命」 港企參與推純素雪糕

快手招股｜分析機構料快手或迅速加入MSCI和恒生國企指數

【有片：選股王】內需股向上 蒙牛已調整一段時可候低吸

港股插水724點 騰訊美團挫逾6% 拖累大市逾330點

四環購生物公司康明百奧 早市升逾12%

傳Apple Watch 7將推血糖監測功能

滬指跌穿3600點 挫1.2%

一個月HIBOR連升2日 見逾2周高

快手招股｜中銀免認購費 孖展息1%

快手招股｜傳提早兩日停止國際投資者入飛

快手招股｜匯豐：預留超過1500億元孖展資金 息低至0.8%

港股瀉逾620點 創近2個月最大跌幅