調查：76%人士首選投資港股
文章日期：2021年1月26日 15:12
香港投資基金公會發佈2020年第四季投資者調查，香港投資基金公會主席鄒建雄（Nelson）表示，是次訪問843名年齡介乎25歲至65歲人士，他們的月入平均為5萬元、平均流動性資產超過200萬元及平均擁有超過10年投資經驗。
對於未來一年優先考慮的投資產品，有81%受訪者表示會投資股票，當中有76%人士首選港股，其次49%人士考慮A股。考慮投資A股受訪者普遍認為，內地率先從新冠病毒疫情復蘇、經濟增長強勁將會拉動全球經濟，又看好人民幣升值前景。
看好中國前景 預期投資回報達10%以上
正因看好內地前景，有40%受訪者表示對國內理財產品有興趣，並預期回報可高達10%或以上。惟有部份受訪者表示，不熟悉內地市場監管制度及透明度不足，都令他們卻步。
另外，受訪者的投資組合有24.6%投資於基金，當中有75%受訪者表示未來會投資於交易所買賣基金（ETF），主要是認為基金有分散風險的作用，尤其是股債混合基金，亦可藉此選擇香港市場以外的投資。
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