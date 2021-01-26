業界料認購人數逼螞蟻

快手今次招股發售合共約3.65億股股份，當中公開發售僅佔2.5%，以每手100股計，相當於僅得9.13萬手，雖然集團今次招股很可能錄得逾百倍超購，但啟動回撥機制後，手數仍只有約21.91萬手。

以投資者對快手的期待度，相信認購人數及凍資金額要打破醫渡科技（2158）的紀錄並非難事，數字上甚至有可能追貼最終上市失敗的螞蟻集團，然而與近期上市、規模及熱度較接近的新股比較，快手公開發售手數供應明顯少了一大截（見表），意味快手的一手中籤率與分配率都可能更低。

根據現有資訊，快手乙組入場門檻股數預料為50,000股，涉及資金約581萬元，以股份手數供應較快手多出近3倍的醫渡比較，「乙組頭」分配率亦僅0.2%，倘若兩者分配率相若，意味快手「乙組頭」可能就只獲派一手股份。

孖展成數愈高 「打和點」亦需更高

因此投資者如要透過孖展認購，必須謹慎控制利息成本。再以醫渡為例，大型銀行孖展息約0.9厘，個別券商則高達3.88厘，同樣息率套用在上述快手「乙組頭」假設中，前者九成孖展利息成本約773元，後者則約3333元；倘只獲派一手股份、股份以115元上限定價，前者快手首日升約6.8%便告打和，但後者則要升近29%。至於95%、甚至99%孖展，由於利息預期要更多，「打和點」亦會更高。

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