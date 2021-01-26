集團表示，全線「吉田食品超市」將發售自家工場製作應節賀年菜式，包括發財好市大利、鮑汁花菇玉掌、竹笙羅漢齋、發財豬手、發財圓蹄及竹笙八寶齋，只需加熱即可享用，減省處理食材和烹調的時間。

集團又指，吉田採購部門從世界各地搜羅各款不同的新鮮高級食材，部分凍肉更直接向供應商採購，於自家工場切割及包裝，可控制成本，提供優質廉宜的產品給客戶。吉田亦引入多款健康「無激素」系列產品、潮流氣炸食品及泰台日韓手信食品，提供一站式的食品選擇。

富臨集團首席財務官伍鑑津表示，疫情期間市民減少外出，留在家中煮食，食品超市可方便市民選購，亦改善營運效率及擴大客戶基礎，未來會朝著多元化方向發展，務求提供不同的飲食體驗給客人。

根據吉田官網，現時品牌在屯門、沙田、美孚、黃大仙均設有分店，另有2間位於新蒲崗的分店以「吉田倉」及「Coti House」為名，將軍澳「大將超市」亦屬吉田旗下品牌。