公布指，維港投資促成美國「蛋白科技」公司Perfect Day，與本港小店合作，推出全亞洲首款創新「愛牛」雪糕Ice Age!。 Perfect Day的獨特「無動物性乳清蛋白」配方， 毋需牧牛，也可製造和牛奶功能、營養一樣的蛋白質，因而純素雪糕，也奶滑可口。

Perfect Day與全球不同品牌合作生產新「愛牛」產品，創造純素奶製品，同全球一齊減低工廠式蓄牧引致的賀爾蒙、乳糖、抗生素等的各種環保和健康的挑戰。

「愛牛」雪糕Ice Age!，由香港小店Igloo Dessert Bar推出，並推出「牛年愛牛」禮盒套裝，強調零乳糖 、零賀爾蒙、零抗生素 、不含任何動物成份。純素主義者及乳糖不耐症人士皆可食用。

Igloo Dessert Bar創辦人Larvina Wong，原在中環天星碼頭出售自家製手造雪糕， 因不少客人有乳糖不耐症，曾試過推杏仁奶基的純素雪糕，但口感始終不一樣。看到Perfect Day的報道，便嘗試聯絡維港投資，其後維港投資和Perfect Day合力支持。

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