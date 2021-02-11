ATMX向下，騰訊（0700）領跌，挫6.39%，收報717.5元，拖低恒指214點；其次為美團（3690），跌6.65%，收報373.2元，拖低大市125點，並為跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）收報253.8元，跌1.63%；小米（1810）收報30.05元，跌1.64%。京東（9618）曾創上市新高，見389.8元，收報380元，跌1.96%。

快手（1024）今起招股，惟港交所（0388）無起色，收報517元，跌6.51%。

車股走勢分化，吉利（0175）創52周高，曾見36.45元，收報34.45元，升1.92%；長城汽車（2333）收報28.5元，升0.71%。惟個別車股回吐，比亞迪（1211）收報261.2元，跌6.18%；華晨中國（1114）收報6.27元，跌1.72%；廣汽集團（2238）收報7.65元，跌3.04%。

本地收租股向好，九龍倉置業（1997）收報42.45元，升2.78%，為表現最好藍籌；希慎（0014）收報29.75元，升6.25%。

啤酒股逆市走高，青啤（0168）收報80.6元，升6.68%；華潤啤酒（0291）收報71.4元，升1.78%；百威（1876）升0.4%，收報24.85元。

國泰（0293）因強制檢疫措施每月增4億元現金開支，中午收報6.58元，跌2.95%。

新股方面，星盛商業管理（6668）今日上市，收報4.22元，較定價升9.33%。

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