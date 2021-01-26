四環購生物公司康明百奧 早市升逾12%
文章日期：2021年1月26日 12:10
四環醫藥（0460）公布，已簽訂框架協議收購創新驅動型生物公司北京康明百奧新藥研發有限公司。交易完成後，四環將成為康明百奧的擁有人。四環早市升12.33%，報1.64元，曾高見1.69元，成交額3.84億元。
集團指，康明百奧是一家致力於創新雙抗、雙抗ADC等多功能抗體藥物研發的創新驅動型生物公司，擁有「Mab Edit」（抗體編輯）和「Mebs-Ig」（抗體編輯的雙特異抗體）兩個抗體技術平台，專注於重大惡性腫瘤、免疫系統疾病、傳染性疾病等創新型抗體藥物的研發，該公司亦是國家高新技術企業及中關村高新技術企業。
據公告，康明百奧具有強大的大分子綜合研發能力，其中，Her2靶點的雙抗及雙抗ADC藥物能夠與四環已有的乳腺癌等藥物進行聯合開發，並形成小分子和大分子的組合產品線，可以為集團旗下附屬公司的創新研發帶來強大的生物醫藥研發管線。
同時為四環目前擁有的小分子創新藥研發平台帶來很好的研發能力和產品管線的補充，相信該收購將是集團佈局大分子板塊的里程碑事件，有可能會為軒竹生物的未來融資和發展起到重要價值放大作用。軒竹生物是四環旗下創新藥平台公司。
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